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文．吳易叡／編輯．黃永亮

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世紀．一一兩岸：傾聽，在精神疫症蔓延時 / 文．吳易叡／編輯．黃永亮

【明報文章】鼠疫發生125年後的今天，香港再度成為科學研究的戰場。不是爆發於900公里外的武漢，讓香港戒慎惶恐的不明病毒肺炎，而是更隱而未見、早已在半年前就蔓延開來的精神健康疫症。

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