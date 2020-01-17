作家專欄
梁璧君

自由談

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冬天不再來？ / 梁璧君

【明報文章】冬季已過去一半了，這個冬季的天氣十分反常，除了十二月初有幾天氣溫較低外，其餘的日子都十分溫暖，中午時分更讓人感到有點熱，家中所有禦寒衣物派不上用場。

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