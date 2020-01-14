作家專欄
文．蘇利雲

編輯室手記

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編輯部的廚子 ／文．蘇利雲 / 文．蘇利雲

【明報文章】友人W曾說，編輯就如廚師，記者、攝記出外蒐集各種原材料，把前線同事送來的食材，煮出一道色香味俱全的菜式，就是編輯的工作。煮菜或許不難，但要色香味俱全，功夫心思少不得。

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