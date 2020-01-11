作家專欄
文．江迅

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世紀．亞洲微表情：中國紀錄片受眾年齡在下降 / 文．江迅

【明報文章】梁鴻告訴我，她的第二部長篇小說《四象》快出版了。這位中國人民大學文學院教授致力於鄉土文學與鄉土中國關係研究。她說，她參與的影片《一直游到海水變藍》即將上映了。

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