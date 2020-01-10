作家專欄
鄭文

自由談

下一篇 上一篇

香港十日談 / 鄭文

【明報文章】一三四八年的佛羅倫斯，黑死病肆虐，一時間死了十多萬人。Boccaccio經歷震撼社會的瘟疫，便寫下《十日談》。

上 / 下一篇新聞