作家專欄
文．山竹

世紀

下一篇 上一篇

世紀．文藝雜緒：《四川好人》，今不如昔 / 文．山竹

【明報文章】布萊希特的名劇《四川好人》最近第四度重演。前三次是演戲家族獨力擔綱，這次則與香港話劇團聯手制作。兩大劇團合作，場面比以前華麗，但總體演出卻比前失色，令人失望。

上 / 下一篇新聞