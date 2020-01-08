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2020年1月8日星期三
陶囍
錦上路
世紀．星期三專題：何校長的最後一堂課 / 文．曾曉玲／編輯．黃永亮
世紀．骨秘：推斷家族史的重要 / 文．李衍蒨
進擊的謠言 ／文．戴一路 / 文．戴一路
乜議員 / 尊子
過期的派對 / 黎佩芬
沉冤 / 張文光
不做燒雞做鳳凰 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
認真反省 / 陳文敏
不要受政權恐嚇 / 張銳輝
娥眉不肯讓人 / 馬家輝
新年願望 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
有票不投 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
紅十字會支心行動 / 鄭志文
世界的NBA / 謝子祺
作家的孤獨 / 韓麗珠
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【明報文章】台北的士司機年紀普遍偏大，政見比較明顯，開Uber的，相對年輕很多， 跟他們聊選舉，聽到另一種聲音。
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制度
戒嚴
民主
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台灣總統大選
的士司機
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