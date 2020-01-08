作家專欄
文．戴一路

編輯室手記

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進擊的謠言 ／文．戴一路 / 文．戴一路

【明報文章】香港反修例運動爆發以來，內地湧現大量相關謠言，內容雖無新意，不外乎示威者收錢等自雨傘運動以來不時見諸網絡的假消息，但今次出現了一個新趨勢，值得留意及進一步研究。

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