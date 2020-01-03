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2020年1月3日星期五
黃明樂
女人心
世紀．五無閒話：梁文道追不上「時代」了？ / 文、圖．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．林凱敏
世紀．不歡而談：都是牛肉丸的錯 / 文．楊不歡
乜議員 / 尊子
將畫面拉闊一點，好險 / 日光
教宗避談香港？ / 馬傑偉
飛機ABC / 黎棟國
時機這個編劇 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
新年的願景 / Candy Hung
二○二○ / 湯家驊
由故事開始 / 德叔
吃不過三 / 馬家輝
元旦遊行的合理懷疑 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
《盧麒之死》 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
Propaganda / 韓麗珠
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時機這個編劇 / 黃明樂
【明報文章】踏入二○二○，新一個十年計劃，是要帶着謙卑的感恩心，去好好當一個life coach。
相關字詞﹕
反修例風暴
真我
時機
人生教練life coach
光明女樂
黃明樂
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吃不過三 / 馬家輝
元旦遊行的合理懷疑 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
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