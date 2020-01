教宗避談香港？ / 馬傑偉

【明報文章】電影The Two Popes上映,Benedict退下,Francis上台,首位南美主教成為全球天主教徒領袖,他捨豪華生活,走入人群,為窮人、工人、失業者發聲,令人耳目一新。我看完電影,馬上追看另一部紀錄片Pope Francis: A Man of His Word。你看他為弱者奔走的神態,很直接就知道他是個有心人。走入監獄、災區、貧民窟,為老弱洗腳,然後親吻腳掌,他是跪在地下的。有個受苦受難的老婦,握住教宗的手,很久不放下,教宗深情的注目,在感受她的悲傷。這樣一個宗教領袖,真的很少見。管理世界上的一個大機構、大集團、大財富,一般都是面面俱圓的行政高手。他不是,他真情流露,知道自己一天一天「死」去,每一天都接近死亡,他要活得有愛、有意義,他珍惜每一個微笑,懂得幽默,對教會中人的性醜聞、戀童癖立場強硬。尤其進取的是大力倡導環保,聲淚俱下的說,不要再傷害大地之母。我看紀錄片看到眼濕濕,卻猛然醒起,是同一個教宗,對中國妥協,對中國違反人權、打壓宗教保持低調,對香港這半年的人道災難沒有明確立場。令我十分費解,他內心是在想什麼,他有如此敏感的同理心,為何看不到香港的苦難?世侄女為他辯解,可能他知道習近平「教唔聽」,不如保持關係,等待時機……