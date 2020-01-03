教宗避談香港？ / 馬傑偉

【明報文章】電影The Two Popes上映，Benedict退下，Francis上台，首位南美主教成為全球天主教徒領袖，他捨豪華生活，走入人群，為窮人、工人、失業者發聲，令人耳目一新。我看完電影，馬上追看另一部紀錄片Pope Francis: A Man of His Word。你看他為弱者奔走的神態，很直接就知道他是個有心人。走入監獄、災區、貧民窟，為老弱洗腳，然後親吻腳掌，他是跪在地下的。有個受苦受難的老婦，握住教宗的手，很久不放下，教宗深情的注目，在感受她的悲傷。這樣一個宗教領袖，真的很少見。管理世界上的一個大機構、大集團、大財富，一般都是面面俱圓的行政高手。他不是，他真情流露，知道自己一天一天「死」去，每一天都接近死亡，他要活得有愛、有意義，他珍惜每一個微笑，懂得幽默，對教會中人的性醜聞、戀童癖立場強硬。尤其進取的是大力倡導環保，聲淚俱下的說，不要再傷害大地之母。我看紀錄片看到眼濕濕，卻猛然醒起，是同一個教宗，對中國妥協，對中國違反人權、打壓宗教保持低調，對香港這半年的人道災難沒有明確立場。令我十分費解，他內心是在想什麼，他有如此敏感的同理心，為何看不到香港的苦難？世侄女為他辯解，可能他知道習近平「教唔聽」，不如保持關係，等待時機……