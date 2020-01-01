【明報文章】一直盼2019年快些過去，到時間真的流走，不留一點痕迹的時候才又有點不捨。2019過後，許多東西注定再回不了去，可以預視離別將會愈來愈多，香港那道末日大門現在落剩五分一，個個忙着在完全關上前逃離香港，每次飯局於是變了都在倒數別離。剛畢業時，年末聚會大家都是傾搵咩工、人工應開幾多，酒下腸後便是抱怨市道差，或是家用要交太多，醉了卻也還是會開開心心的道別，深信未來日子總會愈過愈好。後來幾年，話題漸漸成熟，有人為了轉工鋪橋搭路，有人為到底轉不轉行而煩惱，飯局裏到處都在打聽彼此工作環境，再成熟的話題頂多也是勸某某快些找個伴，或是叫某某早點結婚排居屋。直至2019年年末飯局，覺得大家都老了，一席猶如城市論壇，唉聲嘆氣談國家興亡，把中國歷史由夏商周扯到文革，幾乎把香港這半年的重要日子都要細數一遍，之後就有人開始煩惱如何移民，說近半年身體多出了什麼毛病，轉而又問到底買醫療保險好還是危疾保險好——談了一夜，覺得人在時代的面前好像總是一副匆忙的姿態，臉上寫滿措手不及，那些曾經以為的「日後」竟然匆匆地趕在跟後，結婚、生仔、移民原來都在眼下成了選項。離開前，還是不忘合照一張，願大家都有美好前程，願大家都珍惜眼前人。