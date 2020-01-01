作家專欄
文．何麗玲

編輯室手記

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朝鮮半島「兄弟邦」 ／文．何麗玲 / 文．何麗玲

【明報文章】你聽過一隊軍車深宵駛過柏油路那種沉重、懾人的聲音嗎？有否見過防空災難警報當街迴響，全區車輛停駛，人群紛往躲避地方的凝重？

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