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2019年12月30日星期一
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．一一兩岸：從北京到香港：後殖民科學與想像 / 文．吳易叡／編輯．黃永亮
世紀．共生紀：給年度風雲人物的信 / 文．余麗文
飯飛時代的終結 ／文．梁意 / 文．梁意
乜議員 / 尊子
聲音 / 譚蕙芸
驕兵必敗 / 張文光
請問私隱專員…… / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
5分鐘的早點 / 竹間守晨花
2020見真章 / 吳靄儀
缺乏閱讀的閱讀課 / 陳漢森
這一年的時間感 / 馬家輝
那些黑社會也不會做的事 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
時間之光 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
注意猩紅熱 / 鄭志文
我的稅單在咆哮 / 區家麟
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這一年的時間感 / 馬家輝
【明報文章】年末了。極短暫的一年卻又是極漫長的一年。
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