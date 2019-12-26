作家專欄
Clara Chan

七齣好戲

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難忘的2019 / Clara Chan

【明報文章】還有5天，2019年就要結束。這一年對香港人來說，肯定是永世難忘。太多的血與淚，還有人命，相信直至宇宙終結，大家也不會遺忘。

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