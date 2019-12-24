作家專欄
楊桃

自由談

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齋口不齋心 / 楊桃

【明報文章】認識不少朋友是「食肉獸」，但也有很多是素食者。當中有人因健康、不想殺生或宗教等原因吃齋，也有人只在初一十五才茹素，但更多人葷素不拘，吃素只是轉換口味而已！

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