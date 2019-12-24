作家專欄
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世紀．二元對坐：「傷害」是客觀的？ / 文．賀欣／編輯．黃永亮

【明報文章】王菲一曲《容易受傷的女人》紅遍兩岸四地。意識到自己是否受到傷害，還會是個問題？小孩子都知道自己受到委曲。然而，傳統的法律教育認為，法律標準是客觀的。

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