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世紀．文藝雜緒：金球獎年度班霸 / 文．旺旺

【明報文章】將於明年初舉行的第77屆金球獎，近日正式公布提名名單。串流平台Netflix總共獲得34項提名，電影、電視兩部分各佔17項提名，毫無疑問成為了年度班霸。

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