作家專欄
文．鹿鳴

編輯室手記

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可疑人物 ／文．鹿鳴 / 文．鹿鳴

【明報文章】自7月以來，從內地出入境香港時的海關檢查，成了反修例運動的場外晴雨表。不難從朋友訴說與新聞報道推斷，檢查的密度與力度，同運動的激烈程度呈正相關。

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