作家專欄
恩恩

自由談

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How dare us? / 恩恩

【明報文章】我積存了大量膠袋——這是很多香港家庭會發生的事。我致電環保組織，問他們會否回收。答案是，他們會交下游公司處理——即是說，不會重用。

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