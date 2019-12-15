作家專欄
文．可洛／編輯．林凱敏

世紀

下一篇

世紀．周日短篇：麒麟 / 文．可洛／編輯．林凱敏

【明報文章】九華徑村依山而建，有小溪從山上流下來，把村子劃開兩邊，中間有一座小石橋，另外有三口方形的水井。房子用灰磚砌成，屋頂鋪青瓦片。

上 / 下一篇新聞