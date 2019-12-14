作家專欄
文．江迅

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世紀．亞洲微表情：需要更多「李子柒」：有溫度的好故事 / 文．江迅

【明報文章】這幾天朋友圈都在傳李子柒的視頻，就所謂「文化輸出」而引發爭辯。之前沒聽說過這個名字有點不一般的女子。好奇心驅使下去微博看了她的「文房四寶」視頻，竟然旋即被她成功「圈粉」。

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