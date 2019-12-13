作家專欄
石忠成

自由談

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選票定交情 / 石忠成

【明報文章】四年一度的區選雖然已經塵埃落定，此刻卻仍然餘音未了。不同的陣營偶爾還在討論這次區選，特別是針對那出人意表的結果，落敗的難免憤憤不平，認為雖然輸了，但是所得票數的距離並不懸殊。

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