作家專欄
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世紀．周日短篇：麒麟 / 文．可洛／編輯．黃永亮、林凱敏

【明報文章】我叫曾貴，五十五歲。雖然過了四十多年，但那時的事還記得。我爸曾方是行船的，在洋人的船上打工，做了廿多年。賺到錢，就買了一艘小船接客載貨。

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