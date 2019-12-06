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2019年12月6日星期五
阿寬
極度大男人
世紀．五無閒話：對罵為何攻擊人家老婆？ / 文．白水＠好青年荼毒室／編輯．黃永亮
世紀．不歡而談：多情才子無情對 / 文．楊不歡
世紀．文藝雜緒：豪華戲院的氣味 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
催淚煙與連帶 / 日光
天使 / 張文光
我的2.0 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
橫額與暴力 / 寒城
人權與政治權利 / 湯家驊
小學生活憶舊 / 德叔
民主台灣聯盟案 / 馬家輝
我們受教了 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
誰授權 / 關麗珊
官謊 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
發聲 / 韓麗珠
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我們受教了 / 阿寬
【明報文章】這幾個月來，多得我們政府，特別是警察部門的公關，讓我們學會了一套新的說話技巧。
相關字詞﹕
催淚煙
偏頗
包庇
警察
公關
政府
謊言
語言藝術
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世紀．五無閒話：對罵為何攻擊人家老婆？ / 文．白水＠好青年荼毒室／編輯．黃永亮
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小學生活憶舊 / 德叔
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我們受教了 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
誰授權 / 關麗珊
官謊 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
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