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2019年11月30日星期六
黃照達
嘰嘰格格
世紀．六合文藝：古今雜糅，莎劇互文的弒君夢 在上海看鄧樹榮《馬克白的悲劇》 / 文．張秉權／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：文壇熱話：構建女性話語權 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：南海十三郎之死 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
政治素人，年輕但成熟 / 簡冬娜
瓦礫女 / 張文光
大學這一關 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
膠着 / 戴耀廷
橫蠻的邏輯 / 湯才偉
悲傷的天橋 / 馬家輝
明顯的．弔詭的 / 石琪
打仔定搵食 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
信任 / 關麗珊
顏色謊言 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
比富士山更美的一票 / 鄭美姿
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嘰嘰格格 / 黃照達
【明報文章】[黃照達
tatat@ok-head.com
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世紀．六合文藝：古今雜糅，莎劇互文的弒君夢 在上海看鄧樹榮《馬克白的悲劇》 / 文．張秉權／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：文壇熱話：構建女性話語權 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：南海十三郎之死 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
政治素人，年輕但成熟 / 簡冬娜
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未經證實 / 竟齊
膠着 / 戴耀廷
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比富士山更美的一票 / 鄭美姿
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