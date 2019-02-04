作家專欄
文．張秉權／編輯．黃永亮

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世紀．六合文藝：古今雜糅，莎劇互文的弒君夢 在上海看鄧樹榮《馬克白的悲劇》 / 文．張秉權／編輯．黃永亮

【明報文章】觀眾進入劇場，首先看到的是舞台框兩側字幕的簡單介紹：一對男女進入一個夢境，到了遠古的東方，變成了馬克白及馬克白夫人。這是進入演出的小引。

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