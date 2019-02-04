作家專欄
文．亞然／編輯．黃永亮

世紀

下一篇

世紀．一一兩岸：白色恐怖倒流70年 從今日香港回望台灣「四六事件」 / 文．亞然／編輯．黃永亮

【明報文章】「欸……你還好嗎？還有，香港還好嗎？」「好像愈看愈糟、只有更糟欸，你要小心。」「突然覺得只希望韓國瑜不當選的我，這樣的心願很渺小。」近幾個星期，類似的問候，都從我台灣的朋友傳來。

上 / 下一篇新聞