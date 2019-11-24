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2019年11月24日星期日
楊岳橋
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世紀．周日短篇：棄志詩 / 文．李維怡／編輯．林凱敏
世紀．文字江湖：歷史記憶 / 文．鄭培凱
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維護自由的尊嚴 / 楊岳橋
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維護自由的尊嚴 / 楊岳橋
【明報文章】漢堡市政廳的陽台上方，以拉丁文刻着這城市的座右銘：「自由由先輩爭取得來，願後代努力維護其尊嚴。」
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