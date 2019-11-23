作家專欄
文．江迅

世紀

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世紀．亞洲微表情：年度漢字：迎來冬的總結 / 文．江迅

【明報文章】又是一年四季輪迴。走過春的播種、走過夏的灌溉、走過秋的收穫，迎來冬的總結。各地紛紛部署年度漢字評選，為即將過去的一年作回顧。借漢字的言簡意賅，年度漢字具備相當的「濃縮性」。

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