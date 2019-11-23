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2019年11月23日星期六
文．江迅
世紀
世紀．六合文藝：人間失格、投降，與亡國感的輪迴 / 文．紅眼／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：年度漢字：迎來冬的總結 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：戴着防毒面具的學生 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
警暴會讓香港變「悲情城市」嗎？ / 簡冬娜
廢法院武功 / 吳志森
再無淨土 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
雨夜的艱難決定 / 戴耀廷
強項中的弱項 / 湯才偉
一張紙 / 馬家輝
危城行山遊車河 / 石琪
寧缺毋濫 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
沒有權威的世代 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
不配做校長 / 鄭美姿
長春圍城與陰乾理大 / 鄭明仁
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世紀．亞洲微表情：年度漢字：迎來冬的總結 / 文．江迅
【明報文章】又是一年四季輪迴。走過春的播種、走過夏的灌溉、走過秋的收穫，迎來冬的總結。各地紛紛部署年度漢字評選，為即將過去的一年作回顧。借漢字的言簡意賅，年度漢字具備相當的「濃縮性」。
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世紀．六合文藝：人間失格、投降，與亡國感的輪迴 / 文．紅眼／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：年度漢字：迎來冬的總結 / 文．江迅
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