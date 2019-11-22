作家專欄
劉小花

自由談

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時間的裂口 / 劉小花

【明報文章】人們到天文台網站多半為了預知天氣，在下卻對昔日數據興趣更大。天文台的氣象統計資料遠溯至十九世紀末，橫跨百多年，卻獨欠上世紀四十年代初期至中期的一段。

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