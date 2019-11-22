作家專欄
文．旺旺

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世紀．文藝雜緒：詩人的堅持，詩意的離地 / 文．旺旺

【明報文章】自2009年開始，香港詩歌節基金每兩年舉辦一屆「香港國際詩歌之夜」，至今剛好十周年，亦已成為國際詩壇盛事之一。

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