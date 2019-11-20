作家專欄
文．李衍蒨

世紀

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世紀．骨秘：人的身體畫布 / 文．李衍蒨

【明報文章】人的身體歷來都是一幅畫布，用作展示我們揀選的或天生的身分。因此，紋身圖案及紋的位置能告訴執法者，或考古學家很多不同的資訊。

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