作家專欄
梁璧君

自由談

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那邊廂的故事 / 梁璧君

【明報文章】最近電視台在播放一輯節目，節目訪問遠嫁不同國家的香港人，發掘她們與外國人婚戀的過程，探討她們生活遇到的困難和挑戰，最後在異鄉落地生根故事。

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