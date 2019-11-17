作家專欄
文．李維怡／編輯．林凱敏

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世紀．周日短篇：棄志詩 / 文．李維怡／編輯．林凱敏

【明報文章】某天午後，伍昌池倚着牢牆，蹲坐在小小、高高的窗洞投下來的一小片陽光側，看着破草鞋裏髒髒臭臭的腳，就在那小片光的邊陲，彷彿不敢越界。

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