夕陽與朝陽 ／文．陳子凌 / 文．陳子凌

過去10多年，本港工業家先後面對過多次不下於中美貿易戰的考驗，例如2007年內地實行《新勞動法》，因部分條例過度傾斜向工人而造成勞資撕裂；2008年廣東省提出「騰籠換鳥」政策，倒逼企業不是升級轉型便要遷移生產線，結果是「籠子騰出來，好鳥不進來」；2009年金融海嘯帶來的全球經濟衰退，貿易不景氣，還有2010年的民工荒、歐債危機等等，對港商而言可說是過五關、斬六將。

科創與工業 經驗互補

雖然港商面對一個個浪頭，但從另一角度看，這何嘗不是汰弱留強、去蕪存菁的階段，誠如工總主席葉中賢所言，今時今日還能剩下來的，都是強者。這種強不是資金、規模或技術，而是「只要有訂單，總會有出路」的心態。

近年來政府不斷強調創科和鼓勵初創，《明報》亦有專門介紹相關企業的「創科線」。驟眼看，創科與工業似風馬牛不相及，但只要打破迷思，其實距離原來那麼的近。舉個例子，很多人總是錯覺，創新就是要創造出一種世間未有的東西，惟事實上創新可以很簡單，不用什麼高深莫測的科技。去年，香港一間文具產品公司榮獲設計界頂尖獎項「德國設計獎」金獎，其得獎產品只不過是一件售價百多元的名片盒，而這個名片盒的「創意」，就是比一般名片盒多了一條彈力矽膠帶，平時膠帶扣在盒上防止名片掉落，取下膠帶時名片即會自動彈出，方便取用，再把膠帶扣上，名片又會自動縮回盒內。

同理，初創企業研發的高科技產品，每每去到量產階段便會陷入成本太高等樽頸，不少創辦人也不諱言，自己只懂科研，卻不諳市場推廣和生產，這時候傳統工業的經驗便派上用場。

可以說，創新也好、科技也罷，涉及製作便離不開工業，如何讓工業家與初創者彼此找到「對的人」，貿發局與各大商會固然責無旁貸。但更重要是，正如太陽下山明早依舊爬上來，伴隨夕陽的正是朝陽，沒有這份朝陽的心，香港工業才會墮入黑暗。

[文．陳子凌]