作家專欄
文．李衍蒨

世紀

下一篇 上一篇

世紀．骨秘：「起骨」是例行公事？ / 文．李衍蒨

【明報文章】法醫人類學家跟平常的法醫學專家其中最不一樣的就是，我們需要負責「起骨」。「起骨」這回事幾乎都是我們職位簡介的例行任務之一！

上 / 下一篇新聞