作家專欄
郭遠欽

自由談

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談教育 / 郭遠欽

【明報文章】教育二字，最初見於《孟子》「得天下英才而教育之」。《說文解字》：「教，上所施下所效也；育，養子使作善也。」又《禮記》：「教也者，長善而救其失者也。」古代教育目的，在使學子為善。

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