極權噩夢 / 馬傑偉

【明報文章】收集朋友的噩夢，文章定稿後，趙雲分享文章，New Yorker的M. Juchau，介紹了作者Charlotte Beradt在納粹期間，收集夢境，窺探極權如何改變老百姓的夢。今時今日在香港，讀來更加心有戚戚然。作者說，「in a period during which the individual was reduced either to a parasite or to a member of a faceless mob...dreams offered a rare opportunity to restore a sense of agency」。自由被剝削，夢成為「暗空間」。香港未全面進入極權（我希望這一日不會來臨），但由明入暗，當下的灰色地帶，港人已經普遍夢見暴警猖狂。星期日生活那篇長文，沒容得下夢的細節。有朋友在六月，已經夢見大軍入港，到處是血，他在夢中，無端走進王家衛電影中的重慶大廈，與王菲一起，在扶手電梯上升。這些解脫的幻想，是心理的自我保護。Beradt也記下一些預言式的夢，例如在納粹大鎮壓之前，有人已經夢見測謊機，以及納粹宣傳標語。我其實在收集的港人噩夢裏，也有這些預言式的夢，但不想未有深究就說三道四。在夢研究的文獻裏，的確有「預言」的分支，但涉及神秘主義，若無反覆論證，不好多說。但我的預感是，黑暗將臨，外在的強力壓力，一定會以千奇百怪的方法，進入港人的噩夢。