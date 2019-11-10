作家專欄
文．陳子善

世紀

下一篇 上一篇

世紀．識小錄：郁達夫致錢大鈞函 / 文．陳子善

【明報文章】日前在上海寶龍美術館「大道：百年名人 翰墨集萃」展覽開幕式上，有幸見到作家郁達夫佚簡一通。這通佚簡毛筆書於「福建省政府便用箋」上，共三頁，照錄如下：

相關字詞﹕郁達夫 識小錄 陳子善

上 / 下一篇新聞