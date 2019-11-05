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2019年11月5日星期二
區家麟
2047夜
世紀．二元對坐：過度精英、迷信法律力量的政府 / 文．賀欣／編輯．黃永亮
世紀．夕拾朝花：小丑 / 文．黃念欣
通識全攻略2020 ／文．通識小組 / 文．通識小組
乜議員 / 尊子
人禍 / 陳喜艾
習慣就好了…… / 吳志森
可怕的葛咸城 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
劍河倒影 / 莊元生
左揀右揀 / 李柱銘
讚賞激活討論氣氛 / 陳漢森
我想問問馬代表 / 馬家輝
車如其人 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
空氣污染縮短壽命 / 鄭志文
警察與曱甴 / 區家麟
今聖嘆之子掌旅發局 / 鄭明仁
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警察與曱甴 / 區家麟
【明報文章】近日衝突，幾件事值得注意。
相關字詞﹕
仇恨
烏克蘭
警察
願榮光歸香港
胡椒噴劑
防暴警察
催淚彈
曱甴
2047夜
區家麟
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世紀．二元對坐：過度精英、迷信法律力量的政府 / 文．賀欣／編輯．黃永亮
世紀．夕拾朝花：小丑 / 文．黃念欣
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人禍 / 陳喜艾
習慣就好了…… / 吳志森
可怕的葛咸城 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
劍河倒影 / 莊元生
左揀右揀 / 李柱銘
讚賞激活討論氣氛 / 陳漢森
我想問問馬代表 / 馬家輝
車如其人 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
空氣污染縮短壽命 / 鄭志文
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