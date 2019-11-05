作家專欄
趙崇基

外星人語

下一篇 上一篇

車如其人 / 趙崇基

【明報文章】難怪很多男人愛車如命，雖然是死物，也是身外之物，有時車好像是有生命似的，不同的車有不同的性格，至少，不同國家製造的車，風格各異。

相關字詞﹕ 外星人語 趙崇基

上 / 下一篇新聞