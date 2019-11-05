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文．通識小組

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通識全攻略2020 ／文．通識小組 / 文．通識小組

【明報文章】明報教育副刊組一如過往，11月初推出《通識全攻略2020》，承蒙讀者支持，通識全攻略系列已連續出版10年，今年為10周年版本，我們亦繼續與時並進，精益求精。

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