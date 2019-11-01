作家專欄
關麗珊

關目

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光明之子和黑暗之子 / 關麗珊

【明報文章】返教會年代喜歡聽神學的導師講「聖經學」，尤其是路西化（Lucifer，意謂光之使者）反叛之戰，路西化原是最美麗的天使，戰敗後直墮地獄。

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