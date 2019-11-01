作家專欄
文．林康琪

編輯室手記

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對內容的信心 ／文．林康琪 / 文．林康琪

【明報文章】不少人問：紙媒還有未來嗎？筆者數月前卻從英國訂購一本實體雜誌，那就是著名的諷刺雜誌Private Eye。

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