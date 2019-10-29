作家專欄

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世紀．文藝雜緒：聖女與奇觀

【明報文章】社運持續，遍地開花的各區「連儂牆」，不但擴展成「連儂隧道」，如今更有網民將港鐵葵芳站對開的行人隧道稱為「現代美術館」，在平凡無奇的公共空間，築起了它的時代奇觀。

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