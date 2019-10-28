作家專欄
曉燊

自由談

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暗夜入口 / 曉燊

【明報文章】同許久不見的朋友們在尖沙嘴食晚飯。「港鐵黐孖筋，日日十點收車，快啲走，唔走冇車坐，要行路返屋企就慘了！」牆上的時鐘指向九點半。我不慌不忙：「急乜嘢呀，仲有半粒鐘，搭到尾班車就得啦。」

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