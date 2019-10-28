作家專欄
文．張許

編輯室手記

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精神科醫生的見證 ／文．張許 / 文．張許

【明報文章】近月的社會事件，令香港社會和家庭都嚴重撕裂。但試想一下，在什麼場合，可以見到有警察、學生與記者平靜地比鄰而坐，而不是怒目相向，摩拳擦掌？答案是：精神科醫生的候診室裏。

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