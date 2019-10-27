世紀．周日短篇：春夏秋冬 / 文．張婉雯／編輯．林凱敏

【明報文章】我去看望我的朋友時已經過了重陽節了；我去看望我的朋友時，泥頭已經在村口旁邊的空地上堆成一個小山丘，蒼蠅在上面團團轉；儘管泥堆還沒有霸佔行人路，村民出入時已自動自覺地繞開；對面，一叢勒杜鵑稀奇地開放，密麻麻的紫紅色的，在太陽底與沙塵裏顯得格格不入。勒杜鵑的上方是村的告示板，已經貼上政府的收地公告：收回的土地包括農地、空置土地、私人土地與墳墓，好像這裏不曾有過活物。我沿着小路往前走，狗忽然從右邊撲來，把鐵絲網搖得「沙沙」作響。牠瘋狂的吠叫不過在安慰自己，告訴自己牠仍是這裏的主人，一切都沒有改變，就像牠身後木門上殘破的橫批，寫着「國泰民安」，歲月太平靜好。我冷靜地經過這間廢棄的石屋，經過停泊旁邊的推土機；空氣中飄來動物的尿味，石榴果子零落地在枝上搖蕩，像瘦小的兒童的頭。路的盡頭一堆齊整的枯草，僅有的植物知識讓我認出那是昔日的粟米田。我的朋友就在粟米田後的樹裏；我的朋友所住的樹與粟米田之間是一大片乾旱之地；樹根吸收了地底所有的水分，變成嶙峋怪石，把地面擠裂成沙漠。我小心翼翼地跨過一塊塊結石，進入樹的範圍；陽光在這裏止步，我站在原地，等待眼睛適應過來，慢慢才看到四周：樹蔭已經鋪天垂地，像一幅暗綠色的茂密的罩；濕潤的空氣帶點冷，帶點青苔的氣味。一隻鳥從頭頂飛過，在半空滑翔，歡樂地啼叫。我瞇起眼睛，看到那是一隻豬屎渣，彩藍色的背毛，長長的尾巴，兩邊夾着白色的紋理，好像孔雀的雛鳥；牠繞了一周，在樹梢上降落，搖落了幾顆不知名的果實，「卜卜」兩聲宛如門鈴，於是我的朋友出現在樹下。他的鬍子已長成一團雲了，圍繞着他的笑臉；黑色的狗在他旁邊蹲着，大毛尾巴在身後擺啊擺。走近的時候，我不敢發出任何聲音，彷彿只要有一點聲響，眼前的一切便會分崩離析轉瞬消失。我的朋友看起來瘦了也更寬容了，咧開的嘴巴笑出一道道深刻的乾紋。你看，這裏挺不錯吧？他說。我初搬進來時，樹還沒有這麼高大。現在，即使一整天不外出，我也有果子吃，葉面上承載的水夠我和狗喝。晚上，大家都睡了，我到外面走動，月亮是那樣的大，像快要掉在地面上。他們不過問嗎？我問。他們太忙了，忙着搬家，忙着等待搬家。你看，這裏的動植物都不走，牠們原本就是這裏的居民。但你不是啊，我禁不住反駁，你不是這裏的居民，你可以選擇。我的朋友微微一笑，彷彿我問了一個愚蠢的問題。他們被迫離開，我自願留下，這就是我的選擇。你看，他摸摸狗的頭，狗也懂得選擇，牠選擇和我一起。人沒有選擇，連狗都不是。彼此默然了一回。我問，收地的通告已經貼出來了，你打算怎樣？打算？為什麼要打算呢？誰知道明天會怎樣呢？我的朋友指着樹洞下用磁磚砌成的梯級，你可知道，這叫做蝴蝶磚，是人手一塊塊做的。當初在這裏開工廠的人，難道想過要離開嗎？還有這些木頭，是鎅木廠的，他們已經搬過四次了，搬到這裏的原意，是希望被遺忘，但最終還是有人想起他們，想起他們腳下的土地。誰也不知道明天會怎樣，今天就讓我按照自己的意思過活吧。我放下帶來的食物，轉身離開的時候，聽到我的朋友在低吟：嗐！你們有話說：今天明天我們要往某城裏去，在那裏住一年，做買賣得利。其實明天如何，你們還不知道。你們的生命是什麼呢？你們原來是一片雲霧，出現少時就不見了。回程中我拚命地想，終於想起那是《聖經‧雅各書》裏的話。