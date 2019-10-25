作家專欄
May Tam

自由談

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黑暗中．對話 / May Tam

【明報文章】早前帶學校義工服務大使的幹事們，到「黑暗中對話」體驗館。一來為了能讓剛籌組的幹事團「破冰」，二來也期望幹事成員能了解擔任義工的最基本態度——同理心。

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