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2019年10月24日星期四
Clara Chan
七齣好戲
世紀．四探城市：蘇東坡與惠州 / 文．余衡方／編輯．蔡曉彤
世紀．玻璃大叔：藍色水與南亞人 / 文．鄧正健
退休大計 ／文．雨 / 文．雨
乜議員 / 尊子
心照 / Clara Chan
藍色清真寺 / 吳志森
記者發牌不可為 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
訪歐五大訴求 / 梁家傑
支持段校長 / 龐永欣
機場門外的大叔 / 馬家輝
目中無神 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
清真寺 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
一代報人韓中旋 / 鄭明仁
真面目 / 韓麗珠
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心照 / Clara Chan
【明報文章】政府早前公布的施政報告，最令全香港人關注的，莫如失驚無神調高首置客按揭上限，八百萬樓可做九成按揭。
相關字詞﹕
大灣區
香港
新加坡
按揭
首置客
施政報告
七齣好戲
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世紀．四探城市：蘇東坡與惠州 / 文．余衡方／編輯．蔡曉彤
世紀．玻璃大叔：藍色水與南亞人 / 文．鄧正健
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心照 / Clara Chan
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未經證實 / 竟齊
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機場門外的大叔 / 馬家輝
目中無神 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
清真寺 / 關麗珊
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一代報人韓中旋 / 鄭明仁
真面目 / 韓麗珠
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未經證實 / 竟齊
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